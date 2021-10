Offenes Ohr und helfende Hände - Ehrenamtliche sind Anlaufstelle für Frauen in Not

Einen Zufluchtsort finden Frauen bei „Hilfe für Frauen in Not“. Welchen Herausforderungen sich die ehrenamtlichen Helferinnen im Landkreis Lindau stellen.

20.10.2021 | Stand: 05:55 Uhr

Wenn das Handy klingelt, tritt Barbara Knaus in Aktion. 14 Tage ist sie nun schon in Bereitschaft und trägt das Telefon immer bei sich. Morgen gibt sie es an eine Kollegin weiter. „Eine Frau, mit der ich schon im Sommer gesprochen habe, hat wieder angerufen. So etwas kommt öfter vor“, sagt sie.

Knaus ist ehrenamtliche Helferin beim Verein „Hilfe für Frauen in Not“. Sie und sechs weitere Freiwillige beraten Frauen im oberen Landkreis Lindau nicht nur telefonisch, sondern helfen ihnen auch aus schwierigen familiären Situationen heraus.

Hilfe braucht Anonymität - So helfen Freiwillige schutzsuchenden Frauen

„Wir wollen Schutz geben. Anonymität ist für uns und die Frauen deshalb besonders wichtig“, sagt Knaus. Weil die Ehrenamtlichen in der Vergangenheit schon Bedrohungen erfahren haben, verwenden sie in der Öffentlichkeit nicht ihre echten Namen. Auch Knaus heißt eigentlich anders. Die Westallgäuerin engagiert sich seit vielen Jahren in dem Verein. Sie sagt: „Als ich in Rente ging, wollte ich etwas Sinnvolles tun, für das ich im Arbeitsalltag keine Zeit hatte.“

Eine spezielle Ausbildung brauchen die Helferinnen vor ihrem Ehrenamt nicht. „Aber wir profitieren alle von unseren eigentlichen Berufen“, sagt Marianne Lipp (Name geändert), die sich ebenfalls ehrenamtlich in dem Verein engagiert. Mit dabei sind Ärztinnen, Bürokauffrauen und Frauen aus dem Handwerk. Beim Einstieg in das Ehrenamt werden sie von erfahrenen Helferinnen begleitet. „Und wir werden regelmäßig geschult“, erzählt Lipp.

Schläge oder Unterdrückungen: Frauen flüchten vor Gewalt in Schutzwohnungen im Landkreis Lindau

Männer können in dem Verein kein Ehrenamt übernehmen. „Wer sich bei uns meldet, hat physische oder psychische Gewalt durch Männer erfahren“, sagt Vorsitzende Anita Stierle. „Wenn dann ein Mann berät, würde das Hürden aufbauen.“ Die Frauen in Not sollen den Ehrenamtlichen vertrauen können. Sie wählen die Nummer des Vereins, wenn sie und ihre Kinder von ihrem Partner geschlagen oder unter Druck gesetzt werden. Dabei geht es nicht nur um körperliche, sondern auch um psychische Gewalt. Auch Krankenhäuser, die Polizei und andere Behörden arbeiten mit den ehrenamtlichen Helferinnen zusammen.

Bis zu sechs Frauen mit Kindern können in den über den Landkreis verteilten Schutzwohnungen unterkommen. Das sei praktisch, sagt Stierle. „Die Familien können so in der Nähe ihres Wohnorts bleiben, aber auch weiter weg, falls das nötig ist.“ Eine räumliche Trennung schaffe oft Entspannung in schwierigen familiären Situationen. Ob die Frauen später wieder zu ihrem Partner zurückkehren oder nicht, sei ihnen überlassen.

Die Frauen aufzunehmen, ist aber nicht das einzige Hilfsangebot. Oft gehe es auch nur darum, mit jemanden über dessen Lebenssituation zu sprechen und weitere Anlaufstellen zu vermitteln. Helferin Knaus sagt: „Die Frau, mit der ich heute wieder telefoniert habe, ist arbeitslos geworden und wollte wissen, wo sie sich jetzt für weitere Hilfe melden kann.“ Auch Geldprobleme, Suchterkrankungen oder Wohnungsnot seien Sorgen, wegen denen Frauen häufig die Nummer des Nottelefons wählen.

Ehrenamtliche Helferinnen im Landkreis Lindau gesucht

Entscheiden sich die Frauen dafür, ihr Umfeld zu verlassen, dürfen sie so lange in den Schutzunterkünften leben, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Manchmal bleiben sie nur eine Nacht, manchmal mehrere Wochen. „Eigentlich wollen wir den Frauen so schnell wie möglich helfen, auf eigenen Beinen zu stehen, aber der Wohnungsmarkt macht es auch uns schwer“, sagt Stierle. Nur wenige Vermieter würden sich für alleinstehende Frauen in Notsituationen entscheiden, selbst wenn die Miete vom Landkreis übernommen wird.

Außerdem mangelt es an ehrenamtlichen Helferinnen. Vor allem im oberen Landkreis, also der Region um Lindenberg, ist der Verein auf der Suche nach Freiwilligen. „Es ist zwar auch eine Belastung, aber vor allem ist es eine bereichernde Tätigkeit, für die man wertgeschätzt wird“, sagt Helferin Lipp über ihr Ehrenamt. Oft bleibe sie mit den Frauen, denen sie geholfen hat, längere Zeit in Kontakt. Knaus ergänzt: „Wir bekommen auch Briefe, in denen sich die Frauen bedanken. Solche Momente sind besonders schön.“

