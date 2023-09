Oktoberfest in Weiler: Getränkepreise bleiben stabil

In fünf Wochen heißt es in Weiler zum 20. Mal „O’ zapft is“. Was bei dem Fest geboten ist und was es Neues gibt.

02.09.2023 | Stand: 17:51 Uhr

In fünf Wochen heißt es in Weiler wieder „O’ zapft is“. Biertechnisch sind die Vorbereitungen für das 20. Westallgäuer Oktoberfest weitgehend abgeschlossen. Die Postbrauerei hat drei Sude ihres Wiesen-Märzen gebraut. Ab 29. September wird es drei Tage lang per Direktleitung aus der Brauerei ins Festzelt gelangen. „Frischer geht es Bier nirgends“, sagt Brauereichef Sebastian Zinth.

