Katharina Förster aus Ellhofen war bei Olympia 2018 auf der Buckelpiste. Was sie seit ihrem Karriereende macht und mit welchen Gefühlen sie nach Peking schaut.

04.02.2022 | Stand: 05:13 Uhr

Wenn in diesen Tagen die Olympischen Winterspiele über den Bildschirm flimmern, schaut Katharina Förster ganz genau hin. Denn die 33-Jährige aus Ellhofen weiß ganz genau, was in den Köpfen der Athleten vorgeht. Bei Olympia 2018 in Pyeongchang war die Ski-Freestylerin selbst am Start und hat die Buckelpiste ordentlich gerockt. Im Interview spricht sie über ihre Erinnerung an damals, über Olympia 2022 in Peking, ihre Karriereende – und drüber, was für sie das größte Glück ist.