Oma mit Sushi-Messer getötet: Menschliche Tragödie führt zur Bluttat

Für den Richter am Landgericht Ravensburg ist der Hergang des Tötungsdelikts von Achberg klar. Der Angeklagte hatte seine Großmutter erstochen.

28.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Fall sei „so tragisch wie einfach“, sagte Richter Veiko Böhm am Ende des zweiten Prozesstags vor dem Landgericht Ravensburg. Einfach, weil es weder Zweifel am Tathergang gibt, noch daran, dass der 28-jährige Achberger, der im April seine Großmutter mit einem Messer getötet hat, schwer krank ist. Darum gilt er als schuldunfähig. Das Urteil lautet: „Die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus wird angeordnet.“ Auf Anfrage unserer Redaktion erläutert das Landgericht: "Der Unterbringung liegt die rechtswidrige Tat des Mords zugrunde." Über die menschliche Tragödie, die sich hinter der Bluttat verbirgt.

