Nahe des Bahnhofs Röthenbach sollen ein Betriebshof, ein Hostel und eine Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff entstehen. Welche Details des Projekts bekannt sind.

13.03.2022 | Stand: 05:20 Uhr

Wo im Röthenbacher Ortsteil Oberhäuser einst Abstellgleise lagen und derzeit viel Gestrüpp und Unkraut wuchert, will Omnibus-Burkhard einen neuen Betriebshof errichten. Und nicht nur das: Geplant sind auch ein Hostel und eine Anlage zur Wasserstofferzeugung. Für das Vorhaben will die Gemeinde einen Bebauungsplan aufstellen. Jetzt ist sie in das Verfahren eingestiegen.