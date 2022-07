Open-Air-Kino 2022 in Lindenberg: Dieser Kult-Krimi läuft vor dem Bundesstart

Der Eisplatz in Lindenberg wird vom 28. Juli bis 2. August zum Open-Air-Kino. Welche Filme unter freiem Himmel gezeigt werden und so es Karten gibt.

Wenn sich der Eberhofer Franz mit Tom Cruise, Elvis und den Minions trifft, dann ist wieder Filmzeit am Waldsee. Das Kunsteisstadion in Lindenberg verwandelt sich vom 28. Juli bis 2. August zum Open-Air-Kino. Insgesamt werden sechs Filme gezeigt.

Mittels einer aufblasbaren Leinwand und Bestuhlung wird das (eisfreie) Kunsteisstadion in Lindenberg zum Open-Air-Kino.

Auftakt ist am 28. Juli mit dem „Guglhupfgeschwader“ aus der Kult-Reihe um den Ermittler Franz Eberhofer. Der Film läuft in Lindenberg vor dem Bundesstart.

Welche Filme sind beim Open-Air-Kino in Lindenberg zu sehen?

Donnerstag, 28. Juli „Guglhupfgeschwader“ (der achte Teil der Rita-Falk-Reihe um Ermittler Franz Eberhofer feiert Vorpremiere)

„Guglhupfgeschwader“ (der achte Teil der Rita-Falk-Reihe um Ermittler Franz Eberhofer feiert Vorpremiere) Freitag, 29. Juli „Elvis“ (Biopic über das Leben des King of Rock ‘n’ Roll)

„Elvis“ (Biopic über das Leben des King of Rock ‘n’ Roll) Samstag, 30. Juli „Minions 2 – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ (Familienfilm über die gelben Tollpatsche)

„Minions 2 – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ (Familienfilm über die gelben Tollpatsche) Sonntag, 31. Juli „Top Gun Maverick“ (nach 35 Jahren kehrt Tom Cruise als Kampfpilot Peter „Maverick“ Mitchell zurück)

„Top Gun Maverick“ (nach 35 Jahren kehrt Tom Cruise als Kampfpilot Peter „Maverick“ Mitchell zurück) Montag, 1. August Überraschungsfilm (Titel ist noch streng geheim)

Überraschungsfilm (Titel ist noch streng geheim) Dienstag, 2. August „Liebesdings“ (die romantische Komödie mit Elias M’Barek feiert in Lindenberg ihre Open-Air-Kino-Premiere)

Wann beginnen die Filme?

Einlass ist um 20.30 Uhr, Filmstart ist bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr.

Wo gibt es Karten?

Vorverkauf im Neuen Krone Kino in Lindenberg an der Kasse oder online sowie an der Abendkasse (dort nur begrenztes Kontingent).

Werden die Filme bei jedem Wetter gezeigt?

Das Open-Air-Kino in Lindenberg am Waldsee findet laut Veranstalter nur bei gutem Wetter statt.

Wer ist Veranstalter?

Der Förderverein Kunsteisstadion mit Unterstützung vom Neuen Krone Kino, der Stadt Lindenberg sowie dem Kinoclub „Filmriss“.

