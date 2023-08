Open-Air-Kino am Waldsee ist abgesagt

Grund sind die Wetterprognosen. Was mit bereits gekauften Tickets geschieht.

24.08.2023 | Stand: 19:35 Uhr

Es wird heuer kein Open-Air-Kino am Waldsee geben. Kinobetreiber Peter Basmann und das Kulturamt haben die Reihe abgesagt. Das hat Kulturamtschefin Katrin Felle am Donnerstag bekannt gegeben. Hauptgrund ist die Wetterprognose für nächste Woche.

Diese Filme wären zu sehen gewesen

Insgesamt sechs Filme hätten ab Dienstag, 29. September, im Kunsteisstadion in Lindenberg laufen sollen. Als zugkräftigster Streifen war der Eberhofer-Krimi Rehragout-Rendezvous geplant. Er sollte am Dienstag, 29. August, zu sehen sein. Ausgerechnet für diesen Tag sagen die Wetterdienste Regen und Temperaturen von 15 Grad Celsius voraus. Zudem ist aktuell kein stabiles Hoch in Sicht.

Eine Absage des Termins war damit sehr wahrscheinlich. Ohne die Einnahmen aus dem Film wäre der Kinobetreiber aber nicht auf seine Kosten gekommen, schildert Felle. „Er braucht den Blockbuster, um die Reihe finanzieren zu können.“ Kurzzeitig gab es Überlegungen, die Reihe zu verkürzen oder sie über den Kulturetat zu unterstützen. Angesichts der Langfrist-Prognosen in Sachen Wetter entschieden sich die Beteiligten dagegen. „Es hätte nur Sinn gegeben, wenn das Open-Air-Kino Spaß macht“, sagt Felle. Die Vorhersage mit Temperaturen von gut zehn Grad Celsius sprachen dagegen.

Für den Eberhofer-Krimi sind bereits 130 Karten gebucht worden. Platz wäre für circa 300 Besucher gewesen. Wer schon ein Ticket gebucht hat, bekommt das Geld automatisch zurück, sagt Kathrin Felle. Käufer müssen dazu nichts unternehmen, also auch nicht im Kino oder dem Kulturamt anrufen.

Im nächsten Jahr soll es wieder ein Open-Air-Kino am Waldsee geben. Geplant sind Termine Ende Juli.