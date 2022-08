Oper "Armida" bei den Bregenzer Festspielen: Rinaldo und die Zauberin

Die Bregenzer Festspiele ermöglichen einem jungen Ensemble, sich bei Haydns Werk „Armida“ mit Gesangskunst und Fantasie zu beweisen. Das gelingt hervorragend.

Von Katharina von Glasenapp

16.08.2022 | Stand: 17:55 Uhr

Immer diese Entscheidungen! Für oder gegen die Liebe, für oder gegen den Krieg, das Rittertum, die Pflichten, die Ehre. Ritter Rinaldo ist hin- und hergerissen, und Armida, die Zauberin und Geliebte, tut alles, um ihn noch mehr zu verwirren. Joseph Haydns Oper „Armida“, 1784 im Opernhaus des musikliebenden Fürsten Nikolaus Esterházy uraufgeführt, greift wie so viele andere auf den Stoff aus Torquato Tassos „Das befreite Jerusalem“ zurück, doch um Kreuzritter und Krieg geht es nur am Rande. Es sind die wechselvollen Emotionen und Affekte, die sich so trefflich in Musik umsetzen lassen.

