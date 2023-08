"Werther" bei den Bregenzer Festspielen: Zwischen Wonne, Sehnsucht und Schmerz

"Werther" ist als Oper von Massenet bei den Bregenzer Festspielen zu erleben. Regiesseurin Jana Vettel erzählt die Geschichte aus einer anderen Perspektive.

17.08.2023 | Stand: 14:40 Uhr

So groß und übermächtig kann Liebe sein, dass es keinen Raum für sie gibt – in dieser Zeit, an diesem Ort, auf dieser Erde. Wie das Gefühl, das doch Glück stiften soll, sich dann in Schmerz, Wahn und Zerstörung kehrt, schilderten Schriftstellerinnen und Schriftsteller in ungezählten Romanen, Gedichten und Bühnendramen.

