Am Sonntag musste ein Radfahrer einem Reh ausweichen. Er verletzte sich und musste ins Krankenhaus.

01.08.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Am Sonntagabend stürzte ein 69-jähriger Radfahrer in Opfenbach bei Lindau, weil er einem Reh ausweichen musste. Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem Rad in Richtung Opfenbach, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Mann versuchte dem Tier auszuweichen und fiel dabei über seinen Lenker. Der 69-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer, sodass er ins Krankenhaus Lindenberg gebracht wurde.

