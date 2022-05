Opfenbach plant die Ortsmitte neu: Was mit dem Parkplatz passiert

Opfenbach will den Platz am Rathaus und an der Turnhalle neu gestalten. Die Bürger bringen Ideen ein. Eine Variante fällt aber gleich direkt unter den Tisch.

27.05.2022 | Stand: 12:07 Uhr

Wie soll der Platz in der Ortsmitte von Opfenbach künftig aussehen – und welche Funktionen soll die Fläche erfüllen? Mit diesem Thema haben sich nicht nur die Gemeinderäte sondern auch interessierte Opfenbacher im Rahmen einer Bürgerwerkstatt beschäftigt.

Der zentralgelegene Platz zwischen dem Kultur- und Sportzentrum und Rathaus bietet derzeit Platz für rund 40 Fahrzeuge. Vielen ist das zu wenig. Wichtig ist laut Bürgermeister Matthias Bentz auch, dass auf dem Platz künftig ein Schulbus wenden könne. Auch eine Freifläche, auf die sich ein kleines Festzelt stellen lasse, schwebt der Gemeinde vor.

Zwei Varianten: Werden es mehr oder weniger Parkplätze in Opfenbach?

Zwei verschiedene Varianten für eine mögliche Gestaltung des Platzes hat das Planungsbüro BS Landschaftsarchitekten aus Lindenberg dem Gemeinderat und interessierten Bürgern vorgestellt.

Werden die Bäume erhalten, verringern sich bei Variante eins die Parkplätze auf 38, bei der Variante zwei entstehen insgesamt 55 Stellplätze für Autos. In diesem Fall werden die großen Bäume gefällt. An ihrer Stelle werden neue gepflanzt, so Bentz.

Die Entscheidung wird nach einem Gespräch mit der Regierung von Schwaben fallen. Dieses ist für Anfang Juni anberaumt. Da die Gemeinde auf Mittel aus der Städtebauförderung hofft, ist die Behörde in die Planungen involviert.

35 Bürgerinnen und Bürger kommen zur Bürgerwerkstatt in Opfenbach

Rund 35 Bürgerinnen und Bürger haben sich die zwei Entwürfe für die Gestaltung des Platzes in der Ortsmitte angeschaut und eigene Ideen eingebracht. Eine große Mehrheit der anwesenden Menschen sprach sich für die Variante aus, die deutlich mehr Parkplätze schafft, so Bentz. Auch der Gemeinderat will diese Variante weiterverfolgen.

Zwei konkrete Ideen zur Gestaltung des Platzes in der Ortsmitte wurden in der Bürgerwerkstatt eingebracht, informiert Bentz. So lautete ein Vorschlag, vor der Einfahrt auf den Parkplatz einen Kreisverkehr zu errichten, damit keine Wendemöglichkeit für den Schulbus auf dem Platz nötig sei, teilt Bentz mit.

Gemeinsam mit den Planern habe man dies dargestellt, und es habe sich gezeigt, dass man hierfür sehr viel Platz brauche, so der Rathauschef. „Man würde sehr viele Parkplätze verlieren.“

Zudem gebe es vom staatlichen Bauamt hierfür aktuell keine Mittel, und die Gemeinde müsste alle Kosten tragen. „Daher hat sich der Gemeinderat einstimmig dafür ausgesprochen, diese Idee nicht weiterzuverfolgen.“

Ein anderer Vorschlag lautete, einen Carport auf dem Platz zu errichten für den Vereinsbus des TSV, der derzeit schon auf dem Platz steht, und für das BRK-Fahrzeug, für das schon länger eine passende Garage gesucht werde.

Ins Spiel gebracht wurde hier auch eine PV-Anlage auf dem Dach der Unterstellmöglichkeit. „Wir haben das diskutiert, aber uns auch dagegen entschieden“, informiert Bentz.

Zum einen passe ein Carport aus städtebaulicher Sicht nicht auf den Platz und man könne kein kleines Festzelt mehr aufstellen. „Für das BRK-Fahrzeug hätten wir gerne eine abschließbare Garage“, fügt Bentz hinzu.

