Ortsdurchfahrt Ellhofen wird saniert: Was das für den Busverkehr bedeutet

Die Ortsdurchfahrt Ellhofen wird ab Montag, 6. November, saniert. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr.

05.11.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Ellhofen beginnt und damit verbunden sind auch Umleitungen für den Verkehr. Davon betroffen sind auch die Busse der RBA (Regionalbus Augsburg), die unter anderem auch Schülerinnen und Schüler morgens und mittags befördern. „Es ist mit Verspätungen zu rechnen“, teilt Thomas Bühle von der RBA aus Lindau mit.

Sanierung Ortsdurchfahrt Ellhofen: So wird umgeleitet

Die Umleitung führt über Röthenbach Bahnhof, Steinbißstraße, die B308 bis nach Simmerberg. Dort wenden die Busse laut Bühle an der Grundschule. Die Haltestellen Ellhofen Sportplatz und Ellhofen zur Tobelmühle können während der Bauarbeiten nicht angefahren werden.

In Ellhofen wird die gesamte Ortsdurchfahrt in drei Bauabschnitten erneuert. Unter anderem werden Rohre ausgetauscht, Leerrohre für Gas sowie Glasfaserkabel eingelegt sowie ein Hochbord-Gehweg gebaut. Je nach Witterung sollen die ersten knapp 200 Meter (vom Ortseingang, aus Simmerberg kommend, bis zur Steinbißstraße) noch in diesem Jahr bis Mitte Dezember fertig werden. Im Frühjahr geht es dann mit dem zweiten Bauabschnitt, der bis zur Kirchstraße reicht, weiter.

