Ortsputz in Oberreute: Bürger packen fleißig mit an

In Oberreute hat das erste Mal seit Langem wieder ein Ortsputz stattgefunden. Organisiert hat ihn Martin Roßmann. Die Beteiligung war groß.

19.05.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Ein alter Grillrost, eine volle Windel, Plastikverpackungen, vergammelte Autoreifen, Silofolie, jede Menge Zigarettenstummel und vieles mehr: Das war die Ausbeute beim Dorfputz in Oberreute. Nach vielen Jahren Pause hatte Martin Roßmann in Zusammenarbeit mit der Gemeinde wieder einen Aufruf unter den Bürgern gestartet, die gemeindlichen (Wander-)Wege von Müll zu befreien.

Auch die Grundschule Oberreute ist am Start

In den vergangenen Jahren war meist nur die Schule losgezogen, um Unrat einzusammeln. Zum diesjährigen „gemeindlichen Dorfputz“ waren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger gekommen. „Erfreulicherweise ist als größte Gruppe die komplette Grundschule Oberreute mit 38 Kindern samt Lehrern da“, sagte Bürgermeister Stefan Schneider frühmorgens bei der Begrüßung am Feuerwehrhaus. Aufgeteilt in acht Gruppen hatte der Hauptorganisator Martin Roßmann Routen zwischen ein und zwei Stunden vorbereitet. „Ich bin im Vorfeld alles abgelaufen und habe verständliche Wegbeschreibungen und Kartenmaterial zusammengestellt“, erzählte der Rentner.

Müllsäcke sowie Handschuhe und Zwicker lagen für die Teilnehmer bei herrlichem Sonnenschein zum „Putzbeginn“ um 8.30 Uhr bereit.

Martin Roßmann (rechts) hat den Ortsputz in Oberreute organisiert. Bild: Simone Schmid-Berger

Ein Beitrag zum Tourismus

Gut ausgerüstet marschierten die freiwilligen Helfer in viele Ortsteile und über beliebte Wanderwege und brachten etwa zehn gefüllte Müllsäcke mit. „Unser Dorfputz soll ein kleiner Beitrag für unseren Tourismus in der Gemeinde sein“, sagte Roßmann. Nach der Rückkehr lud Bürgermeister Stefan Schneider alle kleinen und großen Müllsammler zu einer Stärkung am Feuerwehrhaus ein.

