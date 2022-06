Ortsschilder als Diebesbeute im Westallgäu - das von Meckatz ist besonders beliebt

Immer öfter verschwinden Ortstafeln und andere Verkehrsschilder von den Straßen. Straßenmeister Wolfgang Wetzel kann über solche Streiche nicht lachen kann.

22.06.2022 | Stand: 20:42 Uhr

Vermutlich sind es Biergenießer, die sich regelmäßig – und unrechtmäßig – dieses Objekt aneignen. Einmal jährlich, so schätzt Straßenmeister Wolfgang Wetzel, fehlt die Ortstafel von Meckatz in der Gemeinde Heimenkirch. Als Scherz kann er so einen Diebstahl nicht ansehen. Denn Unbekannte nehmen auch andere Verkehrsschilder und Hinweistafeln immer häufiger mit. „Das nimmt solche Dimensionen an, dass man es eindämmen muss“, sagt Wetzel.

