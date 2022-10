Oskar Bihler legt nach 40 Jahren den Taktstock nieder

Der engagierte Musiker aus Hergensweiler blickt auf viele schöne Erlebnisse mit seinen Blasorchestern zurück. Was Oskar Bihler besonders wichtig war.

18.10.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Ein bisschen Wehmut wird vermutlich mitschwingen, wenn Oskar Bihler am Samstag, 22. Oktober, den Taktstock hebt zum Jahreskonzert der Musikkapelle Röthenbach. Denn Bihler hat zum letzten Mal als Dirigent das Programm zusammengestellt, er dirigiert die Kapelle an diesem Abend ein letztes Mal. Seit 22 Jahren ist er deren musikalischer Leiter; zuvor war er 18 Jahre Dirigent in Hergensweiler. Nach insgesamt 40 Jahren sei es nun genug, sagt der 63-Jährige. Offiziell verabschiedet die Musikkapelle ihren Dirigenten Bihler bei der Generalversammlung im Januar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.