Osterhase in Hergensweiler geklaut

Eine Osterhasenfigur wird in Hergensweiler am Ostersonntag vom Verkehrskreisel geklaut. Nur wenige Kilometer entfernt taucht sie zwei Tage später wieder auf.

Von Von Mark Hildebrandt und Anna Feßler

19.04.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Es war ein Schock am Ostersonntag: Der Osterhase am Kreisel in Hergensweiler ist weg. Aufgestellt hat ihn am Samstag vor Palmsonntag der Gartenbauverein. Und eine Woche später war er weg. Nun ist die Figur wieder aufgetaucht: Auf einem Kreisverkehr in der rund fünf Kilometer entfernten Nachbargemeinde Neuravensburg. „Ein dummer Scherz“, findet Achim Donner, Vorsitzender des Vereins. Anzeigen will er den Diebstahl dennoch nicht. „Ich glaube nicht, dass das etwas bringt.“

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.