In Oberreute wander der Taktstock vom Vater zur Tochter

Reinhold Schwärzler verabschiedet sich beim Osterkonzert als Dirigent der Musikkapelle Oberreute mit einem Arrangement seiner Lieblingsstücke.

21.04.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Nicht nur die „großartige musikalische Leistung“, wie es ASM-Bezirksleiter Helmut Münzel ausdrückte, sondern auch langjährige verdiente Leistungsträger der Musikkapelle Oberreute standen beim Osterkonzert im Mittelpunkt. Allen voran Reinhold Schwärzler, der nach 28 Jahren den Taktstock an seine Tochter Katrin Lingg übergab und zum Ehrendirigent ernannt wurde.

Über 200 Gäste erlebten in der mit Teppich ausgelegten Turnhalle nach coronabedingter Pause ein facettenreiches Konzert. Den Auftakt machte die Jugendkapelle unter der neuen Leitung von Alexander Duttler. Die Musikkapelle trat erstmals unter der Leitung von Katrin Lingg auf. Schon mit dem ersten Stück „Sternstunden“ von Kurt Gäble beschertem die Musikantinnen und Musikanten den Besuchern Frühlingsgefühle.

40 Musiker spielen in Oberreute

Mit dem optimistischen Werk „A Day of Hope“ verdeutlichte das rund 40-köpfige Oberreuter Orchester die positive Ausstrahlung der Musik in jeder Lebenslage. „Die Kraft dieser Musik soll Hoffnung spenden in dieser schwierigen Zeit“, sagte Moderatorin Johanna Schwärzler.

Mit der Oberstufen-Komposition „Dramatic Tales“ von Markus Götz ließen die Musikanten den mystischen Nebel aus dem „Todten Moos“ aufsteigen. Oder entführten sie mit wunderbar umgesetzten musikalischen Stilmitteln wie der Fuge sowie mit Rhythmen aus Pop und Hardrock eher ins Wildrosenmoos – wo vielleicht ein Hochsträßwible aus dem Moor springt? In jedem Fall spürten die Zuhörer in diesem monumentalen Stück den Kampf der Menschen und Tiere mit der moorigen Landschaft der damaligen Zeit. Immer wiederkehrende Pausen unterbrachen den Fluss der Musik und charakterisierten so den aussichtlosen Kampf.

Beim Osterkonzert verabschiedete sich Reinhold Schwärzler mit einer Auswahl seiner Lieblingsstücke. Bild: Simone Schmid-Berger

Der Juka-Dirigent und Tenorhornist Alexander Duttler erhielt mit seinem Solo in „Großvaters Uhr“ tosenden Applaus. Welch „Unikat“ der junge Mann, dessen eigener Großvater schon eine große Stütze in der Kapelle war, im Dorf ist und welche Erlebnisse die Musikkollegen mit dem talentierten Musikanten und Oberkrainer-Fan haben, erzählte Johanna Schwärzler.

Alle vier Töchter des Dirigenten standen beim Osterkonzert gemeinsam auf der Bühne

Die Moderatorin, die Saxofon spielt, ist übrigens die jüngste Tochter des scheidenden Dirigenten Reinhold Schwärzler, der erstmals alle vier Töchter gemeinsam auf einer Bühne erleben durfte: Während Katrin Lingg nun den Taktstock führt und Christiane Maier-Schwärzler am Schlagzeug sitzt, war Evelyn Sontheim aushilfsweise mit der Klarinette dabei. Sie ist Dirigentin der Musikkapelle Kleinweiler-Hofen. „Das macht mich schon stolz“, gibt der 70-Jährige in seiner Rede zu, bevor er letztmals in einem selbst arrangierten Stück – „Reinhold bedankt sich“ – den Taktstock schwang. „Ich habe all meine Lieblingslieder und Stücke, mit denen ich Bewegendes verbinde, zusammengestellt“, erzählte er. Am Schluss waren es 25 Lieder, die er freilich noch einkürzen musste. Die Konzertbesucher klatschten kräftig mit, um „ihren“ Reinhold Schwärzler gebührend zu verabschieden.

Die Vorsitzenden Andreas und Florian Kimpfler ernannten Reinhold Schwärzler zum Ehrendirigenten, und den 80-jährigen, treuen Musikkameraden Hubert Kleber zum Ehrenmitglied.

Auch die neue Dirigentin Katrin Lingg erhielt eine Ehrung: Helmut Münzel zeichnete sie für 25 Jahre als Musikerin mit der Goldenen Ehrennadel aus. Florian Kimpfler bekam die Ehrennadel in Silber für 15 aktive Jahre angesteckt, seit neun Jahren bekleidet er das Amt des Vorsitzenden. Alexander Duttler bestand erfolgreich den Gold-Kurs D3; die Jungmusikantinnen Klara Hehle und Antonia Lingg bekamen die Urkunde für die D2-Prüfung (Silber).