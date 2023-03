Paar aus dem Landkreis Lindau will zwei Jahre lang über das Mittelmeer segeln

Kathrin und Simon May haben ein 13 Meter langes Boot gekauft und planen ein großes Abenteuer. Wie sie auf die Idee gekommen sind und welche Ziele sie haben.

30.03.2023 | Stand: 15:41 Uhr

„Wenn wir das erste Mal an Deck Aperol trinken und den Sonnenuntergang genießen, wissen wir: wir sind da, wo wir hinwollten. Bis dahin gibt es noch viel zu tun“, sagt Simon May. Er zeigt auf die Notizzettel, die in drei Kategorien seitlich an den Küchenschrank gepinnt sind: offen, in Bearbeitung, erledigt. Wenn alle Zettel in die Spalte „erledigt“ gewandert sind, beginnt ihr Abenteuer. Kathrin, Simon und Luis May tauschen ihre Zweiraumwohnung in Nonnenhorn gegen ein Segelschiff, das sie „Little Lion“ getauft haben. „Sailing Little Lion“ hat die junge Seglerfamilie ihr Projekt genannt, in dem sie ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlägt.

