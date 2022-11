Pandemie, Energiekrise, Inflation: Betriebe schlagen laut IHK-Umfrage Alarm

Die Unternehmen im Westallgäu kämpfen mit den Krisen und gehen laut IHK-Erhebung von großen Problemen in 2023 aus. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

11.11.2022 | Stand: 17:51 Uhr

„Es gab schon schönere Zeiten, um Unternehmer zu sein.“ Als Dorothee Buhmann bei der Medienrunde der IHK Lindau-Bodensee über die wirtschaftliche Prognose der nächsten Monate spricht, fällt ihr das Lächeln schwer. Zu ernst ist die Lage, denn die jüngsten Krisen und ihre Auswirkungen werden immer mehr zum Problem für die hiesigen Betriebe – durchaus auch für ihren eigenen, die Buhmann Systeme GmbH, den die stellvertretende IHK-Regionalvorsitzende in Weiler führt. Gemeinsam mit Markus Anselment, IHK-Regionalgeschäftsführer Lindau-Bodensee, Thomas Holderried, Regionalvorsitzender sowie Vorstand der Demmel AG in Scheidegg, und sein Stellvertreter und gleichzeitig auch Lindauer Unternehmer Rolf Thomann, schlug sie am Donnerstag Alarm – trotz aktueller noch stabiler Wirtschaftslage.

