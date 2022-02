Die Paracelsusklinik Scheidegg ist auf Reha spezialisiert. Jetzt sind dort neue Chefärzte tätig. Was die Klinik von anderen Einrichtungen unterscheidet.

13.02.2022

Das Haus liegt direkt am Eingang des Scheidegger Klinikviertels, ausgerichtet nach Süden zu den Bergen hin. Die ruhige, sonnige Lage soll den Patientinnen gut tun, das Umfeld in der Paracelsusklinik ihre Heilung beschleunigen. In dem Haus haben seit Kurzem zwei neue Chefärzte das Sagen: Dr. Thomas Bingger und Dr. Wolfgang Bair. „Beschwerden verringern“ und die „Lebensqualität erhöhen“, nennt Bingger zwei wichtige Ziele der Reha.