Parfüm-Dieb in Lindenberg flüchtet, aber lässt Handy liegen - leichtes Spiel für Polizei

Ein Ladendieb in Lindenberg hat ein Parfüm gestohlen. Doch er ließ sein Handy am Tatort liegen, sodass die Polizei den Täter leicht ermitteln konnte.

16.10.2022 | Stand: 11:53 Uhr

In Lindenberg ist ein Ladendieb aufgeflogen, weil er sein Handy am Tatort liegen ließ. Laut Polizei hatte ein Ladendetektiv den Täter am Samstagmittag in einem Supermarkt dabei beobachtet, wie er ein Parfüm einsteckte. Nachdem der Dieb die Kasse passierte, ohne zu bezahlen, sprach ihn der Detektiv an und bat ihn, mit ins Büro zu kommen.

Ladendieb in Lindenberg aufgeflogen: Parfüm hatte Wert von 25 Euro

Der Dieb reagierte aggressiv und ergriff, trotz mehrer Versuche des Detektivs, den Mann festzuhalten, die Flucht. Doch der Mann ließ sein Handy am Tatort liegen. So hatte die Lindenberger Polizei keine Schwierigkeiten, den Täter schnell zu ermitteln. Das gestohlene Parfüm hatte einen Wert von 24,99 Euro.

