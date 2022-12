Parkplatzsuche am Bahnhof Hergatz gleicht „Lotteriespiel“

Am Bahnhof Hergatz, einem wichtigen Knotenpunkt für Pendler, fehlen Parkplätze. Nebenan gäbe es eine geeignete Fläche – warum die noch nicht erschlossen wurde.

16.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In Zeiten der Klimakrise sind die Menschen dazu angehalten, das Auto stehen zu lassen und eher auf den Öffentlichen Personennahverkehr zu setzen – doch in ländlichen Gegenden wie dem Westallgäu ist das vor allem wegen des spärlichen Angebots an Verbindungen schwierig. Aber nicht nur: Der Knotenbahnhof Hergatz beispielsweise könnte insbesondere seit der Elektrifizierung der Strecke von Lindau über Memmingen nach München 2020 für Bahnfahrende aus der Umgebung ein attraktiver Ein- und Ausstiegspunkt sein, doch seit Jahren mangelt es an Parkplätzen. Insbesondere dann, wenn in München Großveranstaltungen wie das Oktoberfest stattfinden oder der FC Bayern seine Heimspiele austrägt, ist rasch alles voll gestellt.

