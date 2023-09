Vereine wünschen sich mehr Parkplätze an der Halle in Maria-Thann

Die Gemeinde Hergatz möchte den Außenbereich der Turn- und Festhalle in Maria-Thann umgestalten. Dortkönnte auch Platz für ein Festzelt entstehen.

Bürgermeister Oliver-Kersten Raab nennt es ein „Zukunftsprojekt“. Die Gemeinde Hergatz möchte den Außenbereich der Turn- und Festhalle Maria-Thann neu gestalten. „Sie ist in die Jahre gekommen. Da muss man was tun“, sagt der Rathauschef. In diesem Zuge sollen unter anderem zusätzliche Parkplätze entstehen.

Die Halle in der Maria-Thann ist in den 70er-Jahren erbaut worden. Sie ist eine wesentliche Säule des Dorflebens. Dem Sportverein dient sie als Trainingsstätte, die Musikkapelle probt hier, die Schützen haben hier ihr Schützenlokal. Hier finden zahlreiche Feste statt.

Die Kehrseite dieser Medaille: Wenn viel los ist, werden die Parkplätze knapp. Der Bereich rund um die Halle reicht dann nicht aus. Die Autos werden an der Straße abgestellt. Laut Raab reiche es schon, wenn Schützen und Musikanten gleichzeitig ihr Training und ihre Probe abhalten. „Da ist der Ort vollgeparkt“, verdeutlicht er gegenüber unserer Redaktion.

Feuerwehrhaus neben der Turnhalle verschärft Parkproblem

Die Situation habe sich durch das neue Feuerwehrhaus verschärft. „Diesen Knoten wollen wir lösen“, sagt der Bürgermeister.

Die Gemeinde hatte deshalb vor den Sommerferien die Ortsvereine zu einem Workshop eingeladen. Gekommen sind die Vertreter von zehn Vereinen. Sie haben in Gruppen ihre Vorstellungen und Ideen formuliert, wie der Bereich rund um die Halle aussehen könnte.

Die Ergebnisse dieser Überlegung hat Raab nun dem Gemeinderat mitgeteilt. Ein übereinstimmend großer Wunsch seien demnach zusätzliche Parkmöglichkeiten sowie die Schaffung von Versorgungsstruktur (Strom, Wasser) im Außenbereich.

80 Plätze könnten entstehen

Die Gemeinde könnte dazu Flächen hinter der Halle erwerben oder pachten. Dadurch könnten rund 80 zusätzliche Parkplätze entstehen. Die Fläche könnte so gefasst und gestaltet werden, dass dort auch mal für eine Veranstaltung ein Festzelt aufgestellt werden kann. Für ein Zelt für 1000 Besucher etwa wäre eine Fläche von rund 25 mal 40 Meter erforderlich. Das ist derzeit nicht der Fall.

Die Überlegungen aus dem Vereinsworkshop sollen laut Raab nun die Grundlage für die weiteren Beratungen im Gemeinderat sein. Einen Beschluss gibt es noch nicht. In seiner Klausur im November soll sich das Gremium damit befassen.

Der Bürgermeister rechnet aber damit, dass das Vorhaben mindestens einen sechsstelligen Betrag kosten wird. Das sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion.