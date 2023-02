Wo Ausflügler im Westallgäu künftig Parkgebühren zahlen müssen

Wanderer in Hinterschweinhöf müssen künftig zwei Euro pro Tag berappen. Wo es künftig auch etwas kosten könnte.

10.02.2023 | Stand: 19:58 Uhr

An schönen Tagen wie in dieser Woche ist der neu hergerichtete Wanderparkplatz in Hinterschweinhöf (Gemeinde Oberreute) sehr beliebt. „Er wird sehr gut angenommen“, hat Bürgermeister Stefan Schneider in den vergangenen Wochen festgestellt. Noch können Wanderer und Loipennutzer ihren Pkw dort kostenlos abstellen. Doch das soll sich bald ändern. Der Gemeinderat hat nämlich die Aufstellung eines Automaten und die notwendige Gebührensatzung beschlossen. Demnach sind künftig pauschal zwei Euro pro Tag für das Parken zu entrichten.

