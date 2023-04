Diskussion im Stadtrat: Wann das Parken in Lindenberg teurer werden soll

Grünen hatten gefordert, ab September mehr zu verlangen, doch die Verwaltung braucht Zeit. Wann die Gebührenerhöhung kommt und was Geschäfte davon halten.

27.04.2023 | Stand: 19:48 Uhr

Die Lindenberger Verwaltung muss die Parkraumbewirtschaftung überarbeiten – das hat der Stadtrat in dieser Woche einstimmig beschlossen. Vereinfacht heißt das: Wer sein Auto in Zukunft in der Stadt abstellen will, wird tiefer in die Tasche greifen müssen. In welcher Größenordnung, darüber soll noch gesprochen werden. Jetzt drehte sich die Diskussion im Gremium im Wesentlichen darum, wann die Erhöhung in Kraft treten soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.