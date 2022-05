Näääxxt Fescht in Simmerberg: Das erste richtige Festzelt seit über zwei Jahren im Westallgäu

Die Musikkapelle Simmerberg veranstaltet vom 26. bis 28. Mai das „Näääxxt Fescht“ – inklusive Jubiläum. Dazu kommten einige bekannte Musiker ins Westallgäu.

04.05.2022 | Stand: 08:24 Uhr

Es wird das erste Festzelt im Westallgäu seit mehr als zweieinhalb Jahren: Die Musikkapelle Simmerberg veranstaltet vom 26. bis 28. Mai ein Musikfest unter dem Motto „Näääxxt Fescht 6.0“.

Woher kommt der Name des Fests in Simmerberg?

Die Musikkapelle Simmerberg hat 2014 ihr 125-jähriges Bestehen mit einem großen Musikfest gefeiert – unter anderem mit Jürgen Drews. Seitdem gibt es jedes Jahr das „Näääxxt Fescht“. 2018 hat die Kapelle das Bezirksmusikfest ausgerichtet. 2020 und 2021 gab es wegen der Corona-Pandemie nichts.

Melissa Naschenweng und Fäaschtbänkler: Welche Künstler treten beim Näääxxt Fescht 6.0 auf?

Künstler Zehn Bands, Kapellen und Künstler treten auf. Neben Blasmusik gibt es viel Stimmungs- und Partymusik zu hören. „Die Draufgänger“ und die „Fäaschtbänkler“ gehören zu den großen Namen. Auch einheimische Formationen wie „Die 4 lustigen 5“ oder „Allgäu Feager“ sind zu hören.

Und Melissa Naschenweng. Die 31-Jährige war in ihrer Heimat Österreich schon zweimal auf Platz 1 der Charts und tritt regelmäßig in Fernsehshows auf. Ihre Lieder pendeln zwischen Schlager, Volksmusik, Pop und Rock. Bezeichnend der Name ihres neuen Albums: „Lederhosenrock“.

Festzelt in Simmerberg hat Platz für 2000 Gäste

Die Musikkapelle hat ein 2000-Mann-Zelt geordert. So groß war es zuletzt beim Bezirksmusikfest 2018. „Wir rechnen damit, dass richtig viele Leute kommen werden“, sagt Johanna Blank, die mit Markus Ihler und Martin Wucher das Vorstandsteam bildet. Das Zelt wird eine Woche vorher am Festplatz hinter der Brauerei aufgebaut. Nahezu alle 35 aktiven Musikanten sind deshalb als Helfer im Einsatz – plus etwa 210 externe Helfer.

Wo gibt es Karten fürs Näääxxt Fescht 6.0 in Simmerberg?

Erstmals gibt es Festival-Tickets für alle drei Abende (34 Euro) – mit garantiertem Einlass bis 20.30 Uhr an einem Extra-Eingang. Der Vorverkauf ist auf 1000 Karten limitiert, erhältlich ab sofort in Weiler bei der Tourist-Info und der Raiffeisenbank, in Simmerberg bei der Bäckerei Rieser und in Lindenberg bei der Volksbank.

Welches Jubiläum wird in Simmerberg gleich mitgefeiert?

Der Trachtenverein Simmerberg wird 100 Jahre alt. Er ist allerdings zu klein, um ein eigenes Festzelt zu stemmen. Deshalb feiert er sein Jubiläum beim „Näääxxt Fescht“, das aus diesem Grund bereits am Donnerstag, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, beginnt. Rund 800 Trachtler aus der Umgebung werden erwartet. Um 9 Uhr gibt es im Zelt einen Festgottesdienst, danach bei freiem Eintritt einen Vatertags-Frühschoppen. Dieser geht nahtlos in die Abendveranstaltung über, welche jedoch Eintritt kostet.

Wichtige Geldquelle für den Musikverein Simmerberg

„Die größte Bedeutung hat für uns, dass es überhaupt mal wieder ein Zelt gibt“, sagt Blank. Ansonsten sei das Musikfest natürlich wichtig für das Vereinsleben. „Das schweißt zusammen, man verbringt viel Zeit miteinander – ob bei der Planung, beim Aufbau oder beim Fest selbst.“ Das „Näääxxt Fescht“ ist auch eine wichtige Geldquelle für die Musikkapelle. Sie spart die Einnahmen, um sich ihren Wunsch zu erfüllen: ein eigenes Probeheim.

Welche Corona-Regeln gelten beim Näääxxt Fescht 6.0 in Simmerberg

Stand Mittwoch gibt es keine. Kein 3G oder 2G, keine Maskenpflicht. Natürlich hat die Kapelle die Pandemie und die Inzidenzen im Hinterkopf. Niemand wolle, dass es zu Ansteckungen oder einem Hotspot kommt. Dennoch sei auch ein Stück Eigenverantwortung gefragt: „Wer ins Zelt gehen will, soll gerne kommen. Jeder weiß, dass es ein Restrisiko gibt“, sagt Blank.

Das ist das Festprogramm

Donnerstag, 26. Mai

11 Uhr Vatertags-Frühschoppen mit „Alpenblech“, danach „Hunger und Durst“ (Eintritt frei)

18.30 Uhr Hektarparty mit „La Paloma Boys“, „Die Draufgänger“, DJ Marco Mzee

Freitag, 27. Mai

18.30 Uhr „Die 4 lustigen 5“, „Fäaschtbänkler“, DJ Marco Mzee

Samstag, 28. Mai

18.30 Uhr „Keine stille Stunde“, „Allgäu Feager“, Melissa Naschenweng

