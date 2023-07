Passagier-Schiff auf dem Bodensee plötzlich manövrierunfähig

Aufregung in Lindau am Mittwoch: Das Bodensee-Schiff "MS Bayern" konnte plötzlich nicht mehr lenken - und wurde von seiner Route abgetrieben.

20.07.2023 | Stand: 13:10 Uhr

Am Mittwochabend steuerte das Passagierschiff „MS Bayern“ ohne Gäste an Bord den Anleger vor der Lindauer Spielbank an. Dabei geriet so viel Seegras in eine der Schiffsschrauben, dass das Schiff manövrierunfähig wurde, so die Polizei. Starke Winde drückten das Schiff in eine Untiefe nördlich des eigentlichen Fahrweges.

"MS Bayern" kann nicht mehr lenken und treibt ab

Doch die Wasserschutzpolizei konnte zügig helfen. Per Boot brachten Beamten eine Leine vom Schiffsanleger zur MS Bayern, die sich mit der Ankerwinde schließlich selbst wieder freischleppen konnte. Mehr Infos zur Schiffahrt auf dem Bodensee.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, Schäden konnten bislang nicht festgestellt werden. Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.