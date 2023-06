Pater Werner: „Die Gemeinde hier in Mellatz ist beglückend“

Pater Dr. Werner Nidetzky wurde vor 51 Jahren zum Priester geweiht. Welchen Gott er den Menschen nahebringen möchte und was er sich für die Kirche wünscht.

26.06.2023 | Stand: 20:27 Uhr

Mit einem Gottesdienst in der Kappelle des Daniele-Comboni-Eine-Welt-Hauses in Mellatz hat der Comboni-Pater Dr. Werner Nidetzky sein Goldenes Priesterjubiläum gefeiert. In diesem Haus wirkte er als junger Priester in der Ausbildung der Novizen, später war er in verschiedenen Häusern der Ordensgemeinschaft, bis er 2002 wieder nach Mellatz zurückkam. Wir haben mit Pater Werner über seine Entscheidung für einen geistlichen Weg, das Priestersein sowie über Veränderungen in der Vergangenheit und Wünsche für die Zukunft gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.