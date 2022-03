Paukenschlag: Rad-Union Wangen zieht sich aus Bundesliga zurück

Die Rad-Union Wangen hat den Termin für das Radkriterium 2022 festgelegt. Es gibt Änderungen. Auch bei den anderen Rad-Veranstaltungen in Wangen.

08.03.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Die Rad-Union Wangen meldet in diesem Jahr keine Mannschaft für die Bundesliga. Das haben die Verantwortlichen „zusammen mit den Fahrern entschieden, da die Rennen fast ausnahmslos im Norden sind und mit Rennen hier in der Region kollidieren würden“, sagte der für weitere zwei Jahre wiedergewählte Vorsitzende Christian Rieg bei der Generalversammlung.

Stattdessen werden die Fahrer Peter Clauß, Levi Messmer, Franz Schlachter, Johannes Herrmann, Dennis Claßen, Marco Barke, Roland Rädler, Oliver Mattheis und Elias Entrich das Vereins-Amateurteam bilden. Fabian Danner und Silias Motzkus stehen wegen eines Auslandsaufenthalts 2022 nicht zur Verfügung,

Radkriterium 2022 in Wangen am 18. September 2022

Änderungen gibt es auch beim Radkriterium. „In diesem Jahr müssen wir uns auf der Traditionsstrecke vor dem Martinstor auf eine Baustelle oder den neuen Kreisverkehr einstellen“, sagte Rieg. Der Start-/Zielbereich werde sich „etwas mehr in Richtung Post“ verschieben. Das Radkriterium 2022 findet am 18. September statt.

Oberschwäbische Barockstraße 2022 in Wangen am 4. September 2022

Auch der Termin für die Oberschwäbische Barockstraße 2022 steht: Die Radtouristikfahrt der Rad-Union Wangen ist für 4. September geplant. Als neuer Startbereich ist das Erba-Areal im Gespräch.

Der Vier-Länder-Cup in Niederwangen am 30. April wird ausgedehnt. Nach den Schülerrennen soll ein Elite-Amateurrennen stattfinden. „Das war der Wunsch unserer eigenen Fahrer, damit mehr Wettkämpfe in der Region sind“, sagte Rieg.

Lesen Sie auch