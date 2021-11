Ein 28-Jähriger soll in seiner Wohnung in Lindau Cannabis, Kokain und Amphetamine verkauft haben. Vielleicht fällt das Landgericht Kempten am Freitag das Urteil.

Von Lisamarie Haas

25.11.2021 | Stand: 05:42 Uhr

Der Angeklagte wirkt vollkommen unbeeindruckt. Ein 28 Jahre alter Mann muss sich vor dem Landgericht Kempten wegen bewaffneten Drogenhandels verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, aus seiner Wohnung in Lindau heraus bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Am ersten von mindestens zwei Verhandlungstagen erzählen mehrere Polizisten, wie sie dem Angeklagten auf die Schliche gekommen sind.