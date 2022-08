Beamte erwischen einen Sprayer in Lindau fast auf frischer Tat, nachdem er denkmalgeschützte Fassaden am Bahnhof beschmiert hatte. Was den 19-Jährigen verriet.

10.08.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Ein junger Mann hat am und um den denkmalgeschützten Inselbahnhof in Lindau Wände, Schilder und Sitzbänke mit Sprühfarbe beschmiert. Dann bemalte er auch noch die Fassade des Lennart-Bernadotte-Hauses. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

