Per Haftbefehl Gesuchter ruft selbst die Polizei - weil ihn kein Hotel aufnehmen will

Die Lindauer Polizei verhaftet einen gesuchten Mann. Das wundert ihn offenbar - er dachte, er halte sich noch in Österreich auf.

24.05.2021 | Stand: 11:57 Uhr

Kuriose Festnahme im Allgäu: In der Nacht zum Sonntag rief ein Rezeptionist eines Hotels die Lindauer Polizei wegen eines Hausfriedensbruchs. Zuvor hatte schon der vermeintliche Gast den Notruf gewählt, weil er nicht ins Hotel aufgenommen worden war. Nun - so die Polizei in einer Mitteilung - weigerte sich der Mann, das Hotel zu verlassen. Lesen Sie auch: Feuer in Marktoberdorfer Fitnessstudio - 100.000 Euro Sachschaden

Mann in Lindau festgenommen: Per Haftbefehl gesucht

Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Das überraschte ihn offenbar weniger als der Umstand, dass die Lindauer Polizei das wusste. "Er war nämlich der Meinung, dass er sich noch in Österreich befinde," so die Polizei weiter.

Von dort aus war er mit einem Taxi gekommen, da er in Bregenz keine Unterkunft gefunden hatte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Haschisch und Marihuana.

Mehr Nachrichten aus Lindau und dem Westallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch