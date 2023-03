Brennpunkt Kinderbetreuung: Braucht Lindenberg einen städtischen Kindergarten?

Die Lage in den Kindergärten und Krippen in Lindenberg ist alarmierend. 124 Kinder haben keinen Betreuungsplatz. Welchen Einfluss die Stadt jetzt nehmen kann.

08.03.2023 | Stand: 16:42 Uhr

„Wir sind in einer schwierigen Situation. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumzureden“, sagt Bürgermeister Eric Ballerstedt. Er meint damit die Kinderbetreuung in Lindenberg. Laut den aktuellsten Zahlen der Stadtverwaltung warten 124 Kinder auf einen Betreuungsplatz in einer Krippe oder einem Kindergarten. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich damit befasst und diskutiert. Eine Lösung scheint so schnell aber nicht in Sicht zu sein.

