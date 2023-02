Personalmangel? Mehr Nachwuchskräfte für Kitas in Sicht

06.02.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Wenn im Westallgäu Kita-Plätze fehlen, dann hört man häufig einen Grund: Personalmangel. Das verwundert. Schließlich gibt es mit dem Marienheim in Lindau eine Berufsfachschule und Akademie, die Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen ausbildet. Deren Schulleiter Felix Krug nennt Hintergründe des Problems – und sieht einen Lichtblick.

Marienheim bietet "Breitbandausbildung" an

„Du lernst einen krisensicheren Beruf“, heißt es im Infoblatt der Schule. Weil das Marienheim eine sogenannte Breitbandausbildung anbietet, können seine Absolventinnen und Absolventen später mit Kindern, Jugendlichen und jungen Leuten zwischen Geburt und 27 Jahren arbeiten – in Krippen und in Kitas also genauso wie in Horten, der schulischen Ganztagsbetreuung oder in Jugendzentren.

Der Personalbedarf in all diesen Einrichtungen wächst ständig. Das weiß Schulleiter Felix Krug. Nicht unbedingt wegen steigender Geburtenzahlen. Vielmehr sind Alleinerziehende und Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen verstärkt auf verlässliche Kinderbetreuung angewiesen. „Da geht es heute aber um viel mehr als spielen und versorgen“, geben Krug und seine Stellvertreterin Cornelia Sechser zu bedenken: „Der Qualitätsanspruch ist deutlich gestiegen.“ Das Schulleitungsduo weist darauf hin, dass schon Krippen und erst recht Kindergärten heute als Bildungseinrichtungen gelten.

Was der Akademie-Leiter von Ideen der Politik hält

Das bedeute „beobachten, Entwicklung wahrnehmen, familiäre Strukturen erkennen, den Nachwuchs sozial gut zu integrieren und auf die Schule vorzubereiten“, wie es Krug formuliert. Von „Schmalspur-Varianten“, wie sie die Politik angesichts der Personalnot in Kitas vorschlage, hält der Akademie-Schulleiter nichts. Krug verweist darauf, dass die Ausbildung heute ohnehin kürzer und flexibler ist als noch vor wenigen Jahren. Das Schulsystem im Marienheim bezeichnet er zudem als sehr durchlässig: So könnten sich junge Leute mit Mittelschulabschluss und etwas Fleiß in seinem Haus durchaus den Weg zu einem Sozialpädagogik-Studium bahnen.

Duale Ausbildung für Erzieherinnen

Parallel bietet das Marienheim seit fünf Jahren auch eine duale Ausbildung zur Erzieherin an: „In der dreijährigen praxisintegrierten Ausbildung, kurz Pina, sind die jungen Leute bei einem Träger angestellt, der ihnen ein Ausbildungsgehalt zahlt“, schildert Krug. Der Nachwuchs hat zwei Schultage in der Woche, die übrige Zeit lernt und arbeitet er in seiner Einrichtung.

Die ersten drei Pina-Jahrgänge hat das Marienheim ins Berufsleben entlassen. „Es gibt viel Interesse“, schildert Krug. 35 Plätze pro Jahrgang könnte er belegen. Das Problem dabei: „Es finden sich nicht genügend Träger, die ausbilden wollen.“ So haben im Herbst nur gut 20 junge Leute diese Ausbildung starten können.

Krug und Sechser ist klar, dass angesichts knapper Personaldecken Auszubildende für Kita-Fachkräfte zunächst eine zusätzliche Belastung sind. Und wegen der Breitbandausbildung müssen die Azubis zudem Zeiten in anderen Bereichen vorweisen, etwa der Schulkindbetreuung – während die Träger weiter das Azubi-Gehalt zahlen müssen. „Die jungen Leute übernehmen aber schrittweise bei ihrem Träger auch eigene Aufgaben“, sieht Sechser als Vorteil. Und von etlichen ihrer Pina-Absolventinnen weiß sie: „Wenn die Atmosphäre in der Einrichtung stimmt, dann bleiben sie nach dem Abschluss dort.“

Warum 40 anstatt nur 20 Azubis begonnen haben

Im Bereich Praxis-Ausbildung von Erzieherinnen könnten die Träger also selbst für mehr Nachwuchskräfte sorgen. Bei der gewohnten schulischen Studienform sehen Krug und Sechser dafür ihr Haus auf der Erfolgsspur: Erstmals ist die im Marienheim im Herbst mit zwei Eingangsklassen gestartet.

Verschiedene Faktoren wie etwa die verkürzte Schulzeit hätten dazu beigetragen, dass statt der gewohnten gut 20 nun fast 40 junge Frauen und Männer die Erzieherausbildung begonnen haben. „Was bedeutet, dass mit den Kräften aus der Pina-Ausbildung in zweieinhalb Jahren ein starker Jahrgang mit 60 Absolventen ins Berufsleben geht“, sagt Sechser. Das betrachtet Krug als Lichtblick für Kitas und andere Betreuungsträger. Da das grundlegende Interesse am Beruf Erzieherin wachse, hoffen sie, auch künftig zweizügig ausbilden zu können.

Burnout-Gefahr in vielen Kitas

Ob und wie lange diese überwiegend Frauen dann ihren erlernten Beruf ausüben, hänge wiederum von den Trägern ab. Aktuell gebe es aufgrund der Personalnot in vielen Kitas eine starke Burnout-Gefahr. Verstärkt werde versucht, dem mit Supervision und Teamtagen zu begegnen. Doch die Personalnot habe auch praktische Ursachen. Sechser verweist darauf, dass Kitas in großen Städten ihren Bewerberinnen neben anderen Vergünstigungen oft Wohnungen anbieten. Da müsse auch auf dem Land ein Umdenken stattfinden.

Am Gehalt allein könne man die vermeintliche Unattraktivität des Berufs jedenfalls nicht festmachen: Nach Krugs Worten startet eine Erzieherin in Vollzeit nach drei Jahren Ausbildung mit 3150 Euro brutto, eine Kinderpflegerin mit etwa 2700 Euro. Wichtig ist nach Überzeugung des Schulleiterduos aber vor allem die Anerkennung dessen, was Erziehende in Kitas leisten.