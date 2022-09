Personalnot in Hergatzer Kita: „Wir fahren hier voll gegen die Wand“

In der Kindertagesstätte Hergatz fehlt Personal, weshalb nur eine Notbetreuung stattfindet. Warum der Bürgermeister überzeugt ist, dass es noch schlimmer wird.

06.09.2022 | Stand: 20:27 Uhr

Vom 11. Juli bis zum Beginn der Sommerferien am 5. August fand in der Hergatzer Kindertagesstätte in Maria-Thann nachmittags nur eine Notbetreuung statt. Und das hatte jetzt im Gemeinderat ein Nachspiel: Denn die Eltern fordern eine Rückerstattung jener Beiträge, die sie für die ausgefallene Betreuungszeit bezahlt haben. Für Bürgermeister Oliver-Kersten Raab ist klar: „Das ist ein grundsätzliches Problem.“ Denn angesichts der dünnen Personaldecke und fehlender Erziehungskräfte geht er davon aus, dass es auch künftig immer wieder nur eine Notbetreuung geben kann.

