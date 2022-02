Katholischer Pfarrer vom Bodensee outet sich: „Ja, ich bin schwul“

Er ist Teil der Initiaive #OutInChurch: Pfarrer Armin Noppenberger bricht sein Schweigen und will in der Kirche etwas in Bewegung setzen. Wieso er sich outet.

Von Anton Fuchsloch

03.02.2022 | Stand: 09:33 Uhr

In der katholischen Kirche brechen Dämme. Es werden Mauern eingerissen. Jahrhundertelang Totgeschwiegenes kommt ans Licht. Pfarrer Armin Noppenberger (54) macht das Erdbeben keine Angst. Im Gegenteil: Er sieht sich als Teil dieser Erschütterung. Zusammen mit 125 kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich der Seelsorger aus Langenargen am Bodensee (württembergischer Bodenseekreis) der Initiative „Out in Church – Für eine Kirche ohne Angst“ angeschlossen und sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt.