Deutliche Worte beim Neujahrsemfang Gestratz: „Es hagelt Kirchenaustritte"

Kirchengemeinde und Kommune blicken aus Gestratzer Sicht gemeinsam auf 2022 zurück. Welche positiven und negativen Aspekte es gibt.

10.01.2023 | Stand: 05:41 Uhr

Deutliche Worte zur Situation der katholischen Kirche hat beim Neujahrsempfang in Gestratz die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Anneliese Prinz gefunden. Die Skandale hätten geschadet: „Es hagelt Kirchenaustritte.“ Zudem hätten „nicht immer verständliche Regeln“ dazu beigetragen, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher während der Corona-Beschränkungen deutlich zurückgegangen sei. „Seither sind die Kirchen noch leerer“, berichtete Prinz. Sie sieht aber auch Positives, beispielsweise die regelmäßigen Sonntagsmeditationen und das Kinderfrühstück, zu dem statt der erwarteten 40 sogar 180 Kinder gekommen sind.

Kirchensanierung als positiver Aspekt

Positiv aus Sicht von Prinz war auch der Abschluss der Kirchensanierung im vergangenen Jahr. Herausfordernd sei die vergrößerte Pfarreiengemeinschaft. „Das Zusammenwachsen hat einen großen Schwierigkeitsgrad“, sagte Prinz. Die Folge: „Die Seelsorge bleibt oft auf der Strecke.“ Insgesamt gelte es, alte Traditionen zu erhalten und neue Wege zu gehen und dabei „wieder mehr auf den Herrgott zu vertrauen“.

Den Neujahrsempfang veranstalten die Pfarrgemeinde und die Kommune traditionell gemeinsam. Da er zuletzt zweimal ausfiel, standen gleich zwei neue Redner am Pult: Anneliese Prinz hat das Amt der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden von Ingrid Kirchmann übernommen. Und Bürgermeister Engelbert Fink ist seit Mai 2020 Nachfolger von Johannes Buhmann. Der kam aber auch zu Wort und freute sich, dass die Tradition des Neujahrsempfangs wieder auflebt. Er selbst widme sich noch verstärkter sozialen Themen – unter anderem mit wöchentlichen Besuchen im Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Sein Appell vor diesem Hintergrund an die gut 100 Besucherinnen und Besucher in der Argenhalle lautete: „Schätzt euer Leben!“

Ältere Bürger: ,,Da steht Gestratz nicht gut da"

Für Engelbert Fink war der Kauf des Kindergartens ein besonders wichtiges Ereignis der letzten Zeit. Hier stehe nun „einiges bevor, damit wir ihn zukunftsfähig aufstellen“. Aber auch die älteren Bürger dürfe die Gemeinde nicht vergessen. „Da steht Gestratz nicht gut da. Wir haben nichts anzubieten“, sagte Fink. Negativ aus seiner Sicht war, dass der Posten des Geschäftsstellenleiters der Verwaltungsgemeinschaft lange nicht besetzt war. Dadurch habe ihm die Schnittstelle zur Verwaltung gefehlt. Auf einem „sehr guten Weg“ sieht Fink den geplanten Radweg in Richtung Grünenbach: „Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen, wir sind gerade am Grunderwerb.“ Mehr denn je gefordert sieht Fink, der früher selbst Kommandant war, die Feuerwehr. Sie werde sich angesichts des Klimawandels zur Katastrophenschutz-Wehr entwickeln müssen, um auf Orkane, Waldbrände und Überschwemmungen reagieren zu können.

Der Ausblick des Bürgermeisters war positiv: 2023 soll es wieder ein Theaterstück in Gestratz geben. Und Mitte Mai steht ein Besuch in der französischen Partnergemeinde Nieul an.