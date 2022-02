Phänomen Elterntaxi: Das sorgt an der Grundschule Lindenberg für Ärger

Ein Stadtrat in Lindenberg klagt über zunehmenden Verkehr durch Elterntaxis. Viele Eltern parken an der Schule auf dem Gehweg. Wie die Stadt reagiert.

Das Thema kommt immer wieder aufs Tapet: Im Stadtrat Lindenberg sprach Helmut Strahl die Verkehrssituation an der Grundschule an. „Es parken derzeit wieder viele Elterntaxis auf dem Gehweg“, bemängelte der CSU-Stadtrat. Das sei „ein Ding der Unmöglichkeit“.

Die Stadt habe extra drei Eltern-Haltestellen eingerichtet, die allesamt 100 bis 150 Meter Luftlinie entfernt seien. Diese Strecke sei zu Fuß „jedem Kind zuzumuten“, sagte Strahl. Er appellierte an die Eltern, nicht mit dem Auto bis direkt vor das Schulgebäude zu fahren – auch zum Schutz der anderen Kinder, die teils zwischen den parkenden Autos herumrennen.

Stadt Lindenberg will Polizei ins Boot nehmen

Das sei „eine Daueraufgabe“, bestätigte Bürgermeister Eric Ballerstedt. Die Verwaltung stehe bereits in Kontakt mit der Schulleitung, um per Elternbrief auf die Verkehrssituation aufmerksam zu machen. Die Eltern-Haltestellen seien gut erreichbar, der Schulweg zudem durch die Schülerlotsen abgesichert. Ballerstedt kündigte an, auch die Polizei und die Verkehrsüberwachung ins Boot zu nehmen.

Dr. Alexander Eisenmann-Mittenzwei ( CSU) regte an, den Eltern bereits bei der Einschulung die Infos über die Eltern-Haltestelle und deren Lage zu geben. Diese seien wohl nicht bekannt genug. Er selbst habe auch nicht alle gekannt, räumte der Stadtrat freimütig ein.

Eltern-Haltestellen in Lindenberg extra ausgeschildert

Die Stadt hat die Eltern-Haltestellen im Spätherbst 2020 auf Initiative des Elternbeirats eingerichtet. Dafür wurden in drei Bereichen rund um die Schule Hinweisschilder aufgestellt: am Brennterwinkel, beim Stadtplatz und in der Baumeister-Specht-Straße.

Zwischen 7.30 und 8 Uhr sowie von 11 bis 13.30 Uhr sind dort Parkplätze für Eltern von Grundschulkindern reserviert. Von dort aus geht es zu Fuß weiter. Dank der Fußgängerzone in der Löwenstraße, der Schulweghelfer beim Kreisverkehr und der vorhandenen Gehwege kommen die Sprösslinge sicher zur Schule.

Zugleich hatte die Stadt an der Grundschule große Blumenkübel angebracht, damit die Autos nicht mehr auf dem Gehweg parken. Letzteres allerdings offenbar nur mit mäßigem Erfolg.