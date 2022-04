Physiotherapeutin aus Lindenberg arbeitet beim DFB: Das sind ihre Aufgaben

Physiotherapeutin Julia Strahl betreut eine Deutsche Nationalmannschaft. Wie ihre Einsätze beim DFB ablaufen und welchen Fußball-Star sie mal behandeln möchte.

Sie kommt dann ins Spiel, wenn sich jemand auf dem Fußballplatz wehtut: Julia Strahl arbeitet als Physiotherapeutin für den Deutschen Fußball-Bund. Wie die 29-Jährige aus Lindenberg zum DFB gekommen ist, wie ihr Arbeitsalltag dort aussieht und wieso sie nichts von Eisspray hält.

Frau Strahl, erklären Sie doch mal allen Möchtegern-Nationalspielern und Fernsehsessel-Bundestrainern da draußen: Wie fühlt es sich an, den DFB-Adler auf der Brust zu tragen?

Julia Strahl: Es ist eine Riesenehre und auch ein großes Privileg. Es war und ist mit harter Arbeit verbunden, macht aber einfach mächtig Spaß.

Haben Sie die DFB-Klamotten zuhause im Schrank oder müssen Sie die immer wieder abgeben?

Strahl: Teils, teils. Es gibt Ausstattung, die wir mit nach Hause nehmen dürfen, und welche, die nach den Lehrgängen vor Ort bleiben.

Wie schaut es eigentlich mit ihren eigenen Fußballkünsten aus?

Strahl: Ich habe tatsächlich mal zwei Jahre lang in Lindenberg in der Mädchenmannschaft gespielt. Aber eigentlich war ich vor allem Handballerin. Vor dem Abi habe ich dann aufgehört. Sport war mit aber immer wichtig – und so ist daraus mein jetziger Beruf geworden.

Julia Strahl arbeitet seit April 2021 für den DFB

Sie betreuen als Physiotherapeutin eine Mädchenfußball-Nationalmannschaft: die U15-Juniorinnen. Wie kommt jemand aus Lindenberg an so einen Job?

Strahl: Zunächst einmal bin ich über den FC Wangen zum Fußball gekommen. Dort habe ich im Sommer 2017 als Physiotherapeutin angefangen. Fußball ist für mich aus beruflicher Sicht sehr interessant und spannend. Denn die Spieler haben ein breites Anforderungsprofil: Ausdauer, Reaktivität, Kraft, Mobilität – die komplette Bandbreite eines Athleten. Mein Traum war es immer, in den Spitzensport zu gehen. Mein Chef Marc Optenberg hat mir dann nach zahlreichen Aus-und Fortbildungen, die für ein Engagement im Sportbereich notwendig sind, die Türen geöffnet und mich beim DFB empfohlen. Ich habe mich dort beworben, das Bewerbungsverfahren durchlaufen, hatte ein Vorstellungsgespräch – und habe im April 2021 die Zusage vom DFB bekommen.

War damals schon klar, dass Sie zu den U15-Juniorinnen kommen?

Strahl: Es war klar, dass es um die U-Nationalmannschaften im Mädchenbereich geht. Am Anfang gibt es eigentlich einen größeren Physio-Pool, jeder ist Springer und wird nach Bedarf eingesetzt. Ich hatte dann aber das Glück, dass eine Kollegin schwanger geworden ist. Ich bin für sie bei der U15 eingesprungen – und gleich beim ersten Einsatz haben mich die Trainer gefragt, ob ich nicht fest bleiben will.

Wie häufig sind Sie im Einsatz?

Strahl: Wir sind drei Physios und wechseln uns ab. Im Schnitt bin ich einmal im Monat eine Woche lang beim DFB. Die Lehrgänge finden an Sportschulen in ganz Deutschland verteilt statt. Wenn ein Länderspiel ist, dauern die Einsätze etwas länger: meist zehn Tage.

Was sind Ihre Aufgaben?

Strahl: Wir, das sind zwei Physios und ein Arzt, führen zu Beginn die Medizinchecks durch und schauen, ob alle fit und gesund sind und am Lehrgang teilnehmen können. Dazu gehören auch die Corona-Tests. In der Regel sind dann zwei Trainingseinheiten pro Tag. Wir bereiten dafür beispielsweise die Tapes vor und sind dann am Platz für Behandlungen, falls im Training was passiert. Danach übernehmen wir die Reha und die Regeneration der Spielerinnen. Und zwischendurch kommt natürlich immer mal wieder jemand zur Behandlung. Wir zeigen den Mädchen auch Übungen zur Stabilisation. Was mir an der Arbeit beim DFB gefällt: Man handelt und entscheidet selbstständig – ist aber gleichzeitig ständig in Kontakt mit dem restlichen Funktionsteam, zum Beispiel mit dem Athletiktrainer. Das ist ein toller Austausch.

Ist dieses Engagement ehrenamtlich oder werden Sie bezahlt?

Strahl: Es gibt eine Bezahlung.

Physiotherapeutin aus Lindenberg: Erstes Länderspiel mit dem DFB im Juni 2022 geplant

Waren Sie selbst auch schon bei einem Länderspiel dabei?

Strahl: Bisher leider noch nicht. Im Juni ist aber mein erster Länderspiel-Einsatz in den Niederlanden geplant.

Müssen Sie dann die Nationalhymne mitsingen?

Strahl: Ich werde auf jeden Fall mitsingen. Das gehört dazu.

Was sind die typischen Verletzungen und Wehwehchen einer 14 oder 15 Jahre alten Fußballerin?

Strahl: Generell müssen wir die Mädchen zunächst viel schulen, damit sie grundsätzlich lernen, ihren Körper richtig einzuschätzen: Habe ich nur einen Muskelkater? Oder schon eine schwere Muskelverletzung? Ansonsten sind es die typischen Fußballverletzungen: umgeknicktes Sprunggelenk, Prellung im Zweikampf, Zerrung. Wobei ganz klar vom Verband die Vorgabe gilt: Wenn eine Spielerin schon eine Verletzung hat, darf sie nicht anreisen.

Sie arbeiten hauptberuflich im Therapiezentrum Optenberg & Heckmann in Lindenberg – und haben dort auch häufig mit Hobbyfußballern zu tun: Muss man eine Jugend-Nationalspielerin anders behandeln als einen Kreisliga-Kicker?

Strahl: Die Verletzungen sind die gleichen. Beim DFB hat man aber den Luxus, ein- bis zweimal täglich mit einer Spielerin arbeiten zu können. Da kommt man mit der Behandlung deutlich schneller voran als beim Hobbysportler, der über das normale Gesundheitssystem in die Praxis kommt. Da ist schon zweimal wöchentlich ein Traum.

DFB-Physiotherapeutin rät: Bei Verletzungen Finger weg vom Eisspray

Zu meiner aktiven Zeit als Fußballer gab es ein allgegenwärtiges Wundermittel, das in keinem Medizinkoffer fehlen durfte: Eisspray. Haben Sie den auch immer griffbereit? Oder ist der aus der Mode?

Strahl: Eisspray haben wir auch – aber ich greife lieber zur Eisbox mit Eiswasser und Schwamm.

Wieso das?

Strahl: Beim Eiswasser kann ich die Temperatur viel besser kontrollieren. Ein Eisspray ist Chemie – da ist das schwieriger. Wenn man ihn aus zu geringer Entfernung aufsprüht, kann das schnell zu Verbrennungen der Haut führen.

Wie lässt sich das DFB-Engagement mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren?

Strahl: Ich werde für meine Einsätze beim DFB freigestellt. Dafür muss ich ein großes Lob an die Praxis und an meine Kolleginnen und Kollegen aussprechen. Sie sind eine ganz große Unterstützung. Woanders wäre das nicht möglich.

Könnten Sie sich eine dauerhafte Karriere beim DFB vorstellen?

Strahl: Strahl: Ja – aber immer nur parallel zum Hauptberuf. Solange ich darf, bin ich beim DFB dabei.

Gibt es einen DFB-Star, den Sie gerne mal behandeln würden?

Strahl: Melly Leupolz. Sie ist eine ehrgeizige Sportlerin, wirkt super sympathisch – und kommt auch aus dem Allgäu.

Zur Person: Das ist DFB-Physiotherapeutin Julia Strahl