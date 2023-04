Pilot stütz in Pfullendorf mit Tragschrauber ab

Mit einem Gyrocopter ist ein 68-Jährger am Montagmittag in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) abgestrürzt. Der Unfall ging glimpflich aus.

10.04.2023 | Stand: 16:48 Uhr

Mit einem Tragschrauber ist ein 68-Jähriger am Ostermontag in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) abgestürzt. Wie die Polizei berichtet, startete der Pilot am Montagmittag mit dem Gyrocopter auf dem Flugplatz in Pfullendorf und wollte in Richtung Wildberg im Landkreis Calw fliegen. Beim Start kippte das Fluggerät auf die Seite, sodass der Rotor kurz den Boden berührte, und stürzte ab.

Absturz in Pfullendorf: Schaden in Höhe von 130.000 Euro

Der Pilot, der alleine im Tragschrauber unterwegs war, zog sich bei dem Absturz eine leichte Verletzung am Finger zu, blieb aber ansonsten unverletzt. An dem Gyrocopter entstand ein Schaden in Höhe von 130.000 Euro.

Experten vom Polizeiposten Friedrichshafen-Flughafen nahmen den Unfall auf und prüfen, ob ein Fehlverhalten des 68-Jährigen zu dem Unfall geführt hatte.