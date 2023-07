Pläne im Landkreis Lindau: Baut der Kreis eine große Zisterne?

Eine Zisterne soll die Folgen des Klimawandels mildern. Diesen Antrag unterzeichnen Räte fast aller Gruppierungen. Was sie damit konkret fordern.

17.07.2023 | Stand: 19:55 Uhr

Der Landkreis Lindau soll eine große landwirtschaftliche Regenwasserzisterne bauen. Geschehen soll das an der Versuchsanstalt für Obstbau in Schlachters. Das beantragt der Kreisrat der Linken, Karl Schweizer. Unterschrieben haben ihn 34 Kreisrätinnen und -räte. Das ist eine Mehrheit des Gremiums. Die Zisterne soll die negativen Folgen des Klimawandels „punktuell mildern“, wie Schweizer es in seinem Antrag formuliert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.