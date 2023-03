Fragen und Antworten: Wie Bürger beim Nadenberg-Projekt eingebunden werden

Stadtrat beschließt Planungswerkstatt mit drei Veranstaltungen: Meiste Teilnehmer sollen nach Zufallsprinzip ausgewählt werden. Was genau geplant ist.

Von Foto: Thomas Gretler

15.03.2023 | Stand: 17:27 Uhr

Bis zu 60 Lindenbergerinnen und Lindenberger sollen an dem Konzept für den Nadenberg mitdiskutieren. Vorgesehen ist eine zweitägige Planungswerkstatt plus eine für jeden offene Informationsveranstaltung. Das Konzept stellte Ute Kinn in dieser Woche im Stadtrat vor. Sie wird die Planungswerkstatt auch moderieren. Nachfolgend ein Überblick, was geplant ist.

