Wegen Nadenberg: 800 Haushalte erhalten Post von der Stadt Lindenberg

Die Stadt Lindenberg startet die Bürgerbeteiligung zum Nadenberg-Projekt. Wer bei der Planungswerkstatt mitmachen darf und welche Rolle der Zufall dabei spielt.

05.04.2023 | Stand: 12:06 Uhr

800 Bürgerinnen und Bürger erhalten in diesen Tagen ein Schreiben der Stadt Lindenberg. Der Inhalt: Die Verwaltung bittet um Mitarbeit bei der Planungswerkstatt zum Nadenberg.

Damit wird die von der Stadt nach dem Bürgerentscheid im Dezember angekündigte Bürgerbeteiligung für das Projekt konkret.

Für die Planungswerkstatt gibt es 60 Plätze

60 Mitwirkende sollen an der Planungswerkstatt mitarbeiten. Zehn Plätze vergibt die Stadt nach eigenen Angaben an sogenannte Schlüsselakteure – zum Beispiel an die Bürgerinitiative, das Jugendparlament oder das Energieteam. Der Stadtrat ist außen vor. Dessen Mitglieder dürfen lediglich als stille Beobachter mit dabei sein.

40 Mitwirkende werden per Zufallsauswahl ermittelt. Es handelt sich um jene Personen, die die Stadt nun zur Teilnahme einlädt. Sie bilden einen Querschnitt der Bevölkerung. Die Schreiben sind laut Haupamtsleiter Michael Schlachter am Dienstag verschickt worden. Insgesamt 800 Stück. Die Verwaltung hofft, dass mindestens 40 die Einladung annehmen. Sind es mehr, entscheidet das Los.

Freie Anmeldung ist möglich bis zum 5. Mai

Weitere zehn Plätze stehen im Rahmen einer freien Anmeldung zur Verfügung. Wer Interesse hat, kann sich bis spätestens 5. Mai per E-Mail oder über ein Formblatt, das auf der städtischen Homepage und im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich ist, anmelden. Name, Anschrift und Geburtsdatum müssen angegeben werden. „Das Geburtsdatum deshalb, weil wir auf eine ausgewogene Mischung hinsichtlich Alter und Geschlecht achten“, sagt Schlachter. Sollten sich auch hierfür mehr als zehn Personen bewerben, entscheidet das Los.

Wichtig: Eine Anmeldung ist laut Stadt nur möglich, wenn man an allen drei Terminen teilnehmen kann: 9. Juni, 10. Juni und 1. Juli.

Details zur Planungswerkstatt und zur Anmeldung hat die Stadt auf ihrer Homepage zusammengetragen. Dort finden sich auch einige der Leitplanken für die künftige Nutzung des Areals. Dazu gehören ein Familienhotel, eine Kita, ein Nahversorger und die Schaffung von Wohnraum „mit ausgewogenem Alters- und Sozialmix“.