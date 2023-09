Unbekannte verschleppen Plastikkuh aus einem Garten

Eine schwarz-bunte Plastikkuh wurde aus dem Garten eines Lindauers verschleppt. Eigentlich war diese im Boden verankert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

06.09.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Eine Plastikkuh wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in Lindau von Unbekannten verschleppt. Am Dienstagmorgen meldete der Eigentümer aus der Lärchengasse laut Polizei, dass die schwarz-bunte Kuh aus seinem Garten verschwunden war. Im Zuge einer Fahndung fanden die Beamten die Kuh auf dem Gehweg vor dem Anwesen des Anwohners.

Kuh verschleppt - Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro

Da die Kuh eigentlich mit allen vier Hufen verankert war, entstand ein geschätzer Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Tat muss zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag 7 Uhr passiert sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der 08382/9100 bei der Lindauer Polizei zu melden.