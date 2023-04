Förderschule St. Martin platzt aus allen Nähten

Die St. Martin-Schule in Lindenberg braucht mehr Platz. Der Landkreis Lindau muss die Einrichtung erweitern. Was das Vorhaben kosten soll.

19.04.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Aktuell baut der Landkreis Lindau ein neues Schulhaus für die Antonio-Huber-Schule in Lindenberg, das ebenfalls notwendige neue Berufsschulzentrum in Lindau mit einem Bauvolumen von bis zu 100 Millionen Euro soll bis Ende des Jahrzehnts stehen. Nun muss der Kreis noch ein drittes Schulprojekt stemmen. Konkret geht es um die Sankt-Martin-Schule in Lindenberg, Förderzentrum mit Schwerpunkt geistige Entwicklung. Dort geht es mehr als eng zu, gibt es doch für die derzeit zehn Klassen nicht genug Räume. Dabei brauchen die Kinder und Jugendlichen aufgrund ihrer persönlichen Einschränkungen viel pädagogische Zuwendung.

