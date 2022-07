Poetry-Slam in Lindenberg: Die inspirierende Kraft der Dichtkunst

Bei der Poetry-Slam-Show begeben sich Künstler und ihre Gäste auf eine Reise mit Witz und Tiefgang. Reiseleiter ist in Lindenberg einmal mehr Alex Burkhard.

Von Philipp Unsinn

09.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Eine alte Stehlampe spendet warmes Bühnenlicht und erhellt eine urgemütliche Sitzgruppe. Ein gut gelaunter Alex Burkhard begrüßt das Publikum im fast ausverkauften „Kulturwohnzimmer“ des Westallgäus mit herzlichen Worten und steigert so die Erwartungen an den Abend. In seiner Poetry-Slam-Show präsentierte er mit Grit Krüger, Yannik Sellmann, Frank Klötgen (und sich selbst) Künstlerpersönlichkeiten, wie sie kontrastreicher kaum sein können. Und so begann eine Reise mit Witz und Tiefgang, die das Publikum in der Kulturfabrik ab der ersten Sekunde in ihren Bann zog.

