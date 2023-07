Pokal: WFV lost erste Begegnungen aus

Der FV Rot-Weiß Weiler und der TSV Heimenkirch müssen in der ersten Runde in der Fremde spielen. Welche Gegner die Westallgäuer Teams erwarten.

06.07.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Etwa einen Monat ist es her, dass der FV Rot-Weiß Weiler die Landesliga-Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft und der TSV Heimenkirch den Klassenerhalt fixgemacht hat – allmählich richtet sich der Blick bei den beiden Westallgäuer Vereinen aber schon wieder nach vorne. Schließlich stehen schon bald die ersten Pflichtspiele auf dem Programm. Der Württembergische Fußballverband (WFV) jedenfalls hat in dieser Woche die Partien für den Auftakt im WFV-Verbandspokal ausgelost. Die erste Runde steht demnach bereits am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli, an.

Um zu lange Fahrten zu vermeiden, hat der Verband zunächst vier regionale Gruppen für die ersten drei Runden gebildet. Dennoch muss die Mannschaft des TSV Heimenkirch am Samstag, 22. Juli, mehr als 200 Kilometer fahren. Gegner des Landesligisten (Gruppe 4) ist in der ersten Runde die SSG Ulm, die im Punktspielbetrieb auf gleicher Ebene in die Gruppe 2 eingeteilt ist – und wie der TSV in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt als Tabellenelfter gerade so geschafft hat. Die Partie, die um 15.30 Uhr geplant ist, verspricht also Hochspannung.

Das gilt auch für das Duell, das der FV Rot-Weiß Weiler bestreiten muss: Gegner ist zeitgleich der FV Biberach. Der künftige Ligarivale wäre zuletzt beinahe abgestiegen. Biberach verlor die Relegation gegen den TV Echterdingen im Elfmeterschießen, bleibt aber trotzdem in der Liga, weil Normannia Gmünd zeitgleich den Oberliga-Aufstieg schaffte.

Weiler hat indes gute Erinnerungen an den Pokal: Vergangene Saison schaffte es die Elf von Trainer Jürgen Kopfsguter ins Halbfinale und verlor nur knapp gegen den späteren Turniersieger TSG Balingen. Die Enttäuschung über das Scheitern war zwar groß, allerdings bleiben auch positive Erinnerungen an ein spannendes Heimspiel mit knapp 1000 Fans. Balingen gewann später das Turnier und sicherte sich damit das Ticket für den DFB-Pokal. In der ersten Runde spielt die TSG nun gegen den VfB Stuttgart.

In der ersten Verbandspokal-Runde ist indes auch der Landesligist FC Wangen gefordert. Er spielt zu Hause gegen den Ligakonkurrenten FC 07 Albstadt.