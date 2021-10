Politik: Ein 32-Jähriger steht neu an der Spitze bei der SPD in Lindenberg

Andreas Strehlke (32) und Franziska Wiedemann (29) sind neue Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins in Lindenberg. Sie stammen aus sozialdemokratischen Familien und stehen an der Spitze eines stark verjüngten Vorstandes.

Die Lindenberger SPD geht mit einem runderneuerten und deutlich verjüngten Vorstand in die nächsten beiden Jahre. Neuer Vorsitzender ist Andreas Strehlke, seine Stellvertreterin Franziska Wiedemann. Beide stammen aus traditionell sozialdemokratischen Familien. Der bisherige Vorsitzende Winfried Lorenz sprach mit Blick auf das junge Führungsgremium von einem „wichtigen Zeichen nach innen und außen“. Er bildet künftig als zweiter stellvertretender Vorsitzender die „Klammer“ zwischen erfahrenen und neuen Vorstandsmitgliedern.

Es ist noch nicht lange her, da befand sich die Lindenberger SPD in Sinkflug. Als „düster“ beschrieb noch vor drei Jahren ein langjähriges Mitglied die Lage. Davon war bei der Jahreshauptversammlung im Bayerischen Hof keine Rede mehr.

Ergebnis von Martin Holderied hervorragend

Offensichtlich gibt der Höhenflug der SPD auch dem Lindenberger Ortsverein mit seinen knapp 40 Mitgliedern Auftrieb. „Als hervorragend“ bezeichnete Lorenz das Ergebnis des Bundestagskandidaten Martin Holderied. Er hatte in seiner Heimatstadt Lindenberg das beste Ergebnis aller Bewerber und auch die Kandidatin der CSU hinter sich gelassen.

Winfried Lorenz hatte das Amt des Vorsitzenden 2019 übernommen. Damals kündigte er einen engagierten Kommunalwahlkampf und die „Wiederbelebung des Ortsvereins“ an. Beides sieht er als erfüllt an. 2020 hatte die SPD über eine gemeinsame Liste mit den ULLis vier Kandidaten in das Kommunalparlament gebracht. Zudem stellte Lorenz in Sondierungsgesprächen vor der Jahreshauptversammlung ein deutlich verjüngtes Vorstandsteam zusammen, das offensichtlich Lust auf Politik hat und auch die dafür nötige Leidenschaft mitbringt.

Sohn von Bundestagskandidaten und SPD-Ortsvorsitzenden Reinhard Strehlke

Mit Andres Strehlke wird ein 32-Jähriger Vorsitzender. Als Sohn des früheren Bundestagskandidaten und Oberstaufener SPD-Ortsvorsitzenden Reinhard Strehlke ist er quasi mit Politik groß geworden. „Wer gerne meckert, muss bereit sein, selber etwas zu tun“, beschrieb er seine Motivation. Nach Studium und ersten Berufserfahrungen ist er vor einem halben Jahr zurück ins Allgäu gezogen. Strehlke arbeitet als Lebensmittelentwickler bei Hochland.

Mitgebracht hat er nach Lindenberg Erfahrungen in einem politischen Führungsamt: Zwei Jahre lang hat Strehlke den Ortsverband in Bad Bevesen (Niedersachsen) geleitet und in der Zeit fünf Wahlen bestritten. Politisch ordnet er sich „eher dem linken Flügel“ zu, ohne allerdings dogmatisch Positionen zu verfolgen. Es sei immer wichtig, sich alle Lösungen anzusehen und dann erst zu entscheiden. Auch seine Stellvertreterin Franziska Wiedemann ist in einem sozialdemokratischen Haus groß geworden. Ihr Vater Leo Wiedemann ist ein SPD-Urgestein, ihre Mutter Angelika Eller-Wiedemann war lange Kreisrätin und ist im neuen Vorstand Beisitzerin. Die 29-Jährige hat nach einer Schreinerlehre Bau- und Holztechnik studiert und ist aktuell am Ende ihres Referendariats.

Winfried Lorenz bleibt zweiter stellvertretender Vorsitzender

Lorenz bleibt als zweiter stellvertender Vorsitzender im Vorstand. Das Amt hat der Ortsverband neu eingeführt. Grund sind die Erfahrungen des vergangenen Jahres. Da trat der stellvertretende Vorsitzende Daniel Schröder aus der SPD aus und „wechselte das Lager“, wie es Lorenz formulierte. Für solche Fälle will der Ortsverein künftig gewappnet sein.

Von den ULLis zur SPD gewechselt ist dagegen Tobias Kraus. Der Vorsitzende des FC Lindenberg ist Kassier und bekam in der Versammlung sein rotes Parteibuch. Wie die Bewerber für die weiteren Vorstandsämter nannte er vor allem den Wunsch, nicht nur zu kritisieren, sondern mitzugestalten, als Grund für seinen Einsatz. Kraus: „Wenn ich durch Lindenberg laufe oder fahre, sehe ich an jeder Ecke Arbeit.“

Mit Helmut Böller scheidet auch ein Urgestein der SPD aus dem Vorstand aus. Er war zuletzt Kassier. Die größte Ausgabe in seinem Bericht war die Unterstützung des Bundestags-Wahlkampfes von Martin Holderied mit 3000 Euro.

