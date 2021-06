Ein Autokorso ist auch in Zeiten der Pandemie erlaubt. Allerdings gibt es Regeln. Wann die Polizei zuschaut und wann sie eingreift.

14.06.2021 | Stand: 20:31 Uhr

Von Euphorie kann noch keine Rede sein. Die Stimmung rund um die Fußball-Europameisterschaft nimmt nur langsam Fahrt auf. Die Polizei rechnet deshalb aktuell nicht mit größeren Siegesfeiern inklusive Autokorso nach Spielen. Ganz ausschließen will die Inspektion in Lindenberg so etwas für die kommenden Spieltage aber nicht. „Wir sind gewappnet und hoffen auf die Vernunft der Fans“, berschreibt deren stellvertretender Leiter Wolfgang Blischke die Einstellung der Beamten.