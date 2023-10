Einschusslöcher an Wohnhaus lösen Polizei-Großeinsatz in Leutkirch aus

In Leutkirch ist die Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Grund waren Einschusslöcher im Rollladen einer Wohnung. Die Beamten haben einen Verdächtigen.

11.10.2023 | Stand: 16:26 Uhr

Am Mittwochmorgen haben Leutkircher eine Beschädigung am Rollladen ihrer Wohnung gemeldet. Laut Polizei sahen sich die Beamten den Schaden an und kamen zu dem Schluss, dass es sich dabei um Einschusslöcher handeln könnte. Die Polizei war deshalb mit einem Großaufgebot vor Ort.

Großeinsatz der Polizei in Leutkirch - Ermittler durchsuchen Räume eines Tatverdächtigen

Durch die Ermittlungen der Polizei verdichteten sich die Hinweise, dass die Tatwaffe ein Kleinkaliber sein könnte. Die Polizei durchsuchte die Wohnung eines Mannes, der für die Schussabgabe in Betracht kommt. Ablauf und Motiv der Tat und ob der Mann tatsächlich der Verantwortliche ist, sind noch Teil der laufenden Ermittlungen.

